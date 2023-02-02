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Son dakika: Şaka değil gerçek! Fenerbahçe bombaları bir bir patlatacak! Pierre-Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho'yu duyurdular...

02.02.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer alan ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan ve bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler iki dünya yıldızına imza attırmak için uğraşıyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Pierre-Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho'yu transfer etmek istediğini söyledi. İşte detaylar...

Son dakika: Şaka değil gerçek! Fenerbahçe bombaları bir bir patlatacak! Pierre-Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho'yu duyurdular...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hareketli bir giriş yapmıştı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'e imza attıran sarı - lacivertlilerde taraftarları havalimanına akın ettirecek iki isim için flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü iki yıldız geldi.

AUBAMEYANG VE COUTINHO

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Sarı - lacivertlilerin, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang ve Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

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Verdiği transfer haberleriyle dünya çapında ün kazanan gazeteci Fabrizio Romano, katıldığı bir canlı yayında "Aubameyang ve Coutinho, Fenerbahçe'ye mi imza atacak?" sorusuna "Yarın göreceğiz" yanıtını verdi.

O SORUYA 'EVET' CEVABI

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Ardından gelen "Bu isimlerin Türkiye ve Portekiz'e transferleri mümkün mü?" sorusuna ise "Evet" şeklinde cevap veren Romano, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

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Bu sezon başında 12 milyon euroya Barcelona'dan Chelsea'nin yolunu tutan Aubameyang, çıktığı 17 maçta 3 gol - 1 asistle oynadı.

Tıpkı Gabonlu golcü gibi sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya imza atan Coutinho ise 19 resmi maçta forma giydi ancak gol ya da asist katkısı veremedi.

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