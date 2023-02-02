Son dakika: Şaka değil gerçek! Fenerbahçe bombaları bir bir patlatacak! Pierre-Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho'yu duyurdular...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemine de hareketli bir giriş yapmıştı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'e imza attıran sarı - lacivertlilerde taraftarları havalimanına akın ettirecek iki isim için flaş bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine dünyaca ünlü iki yıldız geldi.

AUBAMEYANG VE COUTINHO

Sarı - lacivertlilerin, Chelsea'den Pierre-Emerick Aubameyang ve Aston Villa'dan Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

ÜNLÜ GAZETECİ DUYURDU

Verdiği transfer haberleriyle dünya çapında ün kazanan gazeteci Fabrizio Romano, katıldığı bir canlı yayında "Aubameyang ve Coutinho, Fenerbahçe'ye mi imza atacak?" sorusuna "Yarın göreceğiz" yanıtını verdi.

O SORUYA 'EVET' CEVABI

Ardından gelen "Bu isimlerin Türkiye ve Portekiz'e transferleri mümkün mü?" sorusuna ise "Evet" şeklinde cevap veren Romano, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon başında 12 milyon euroya Barcelona'dan Chelsea'nin yolunu tutan Aubameyang, çıktığı 17 maçta 3 gol - 1 asistle oynadı.

Tıpkı Gabonlu golcü gibi sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya imza atan Coutinho ise 19 resmi maçta forma giydi ancak gol ya da asist katkısı veremedi.

