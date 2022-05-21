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  4. Son dakika: Şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Son dakika: Şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

21.05.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: THY EuroLeague'de Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda tarihi açıklamalar yaptı.

Son dakika: Şampiyon Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!

Son dakika haberleri: THY EuroLeague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maç sonundaki açıklamalarıyla tarihe geçti.

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Büyük bir sevinç yaşayan başarılı koç, maçın ardından, "Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı.

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Ergin Ataman'ın bu sözleri, sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

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Anadolu Efes son dakika haberi
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