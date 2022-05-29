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  4. Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'de ayrılık! Marcelo, Fenerbahçelileri heyecanlandırdı...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'de ayrılık! Marcelo, Fenerbahçelileri heyecanlandırdı...

29.05.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u Vinicius Junior'un golüyle 1-0 mağlup eden Real madrid şampiyon oldu ve bu kupayı 14. kez müzesine götürdü. İspanyol devinde 25. kupasını kazanan başarılı sol bek oyuncusu Marcelo ise maçın ardından kulübe veda etti. Brezilyalı futbolcunun adı, son dönemde Fenebahçe ile sıkça anılıyordu.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'de ayrılık! Marcelo, Fenerbahçelileri heyecanlandırdı...
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, adına yakışır bir mücadeleye sahne olmuş ve Real Madrid, rakibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Real Madrid taraftarları, final sonrasında gerçekleşen ayrılık sonrasında buruk bir sevinç yaşadı.

15 YILIN ARDINDAN VEDA

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İspanyol devinin formasını 15 yıl boyunca terleten Marcelo, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübe veda ettiğini açıkladı.

25 KUPANIN 5'İ ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Brezilyalı yıldız; Real Madrid'de geçirdiği 15 yılda tam 25 kupa kazanırken, bunların 5'inde Şampiyonlar Ligi imzası yer aldı.

FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRDI

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Öte yandan Marcelo'nun ayrılık kararını duyurmasının ardından Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sezonun bitmesiyle birlikte sarı - lacivertli ekibin yapacağı transferleri bekleyen taraftarlar, son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Marcelo için sosyal medyada tweet yağdırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alacak takımlarına Marcelo'nun faydalı olacağına ve takımdaki lider oyuncu sayısının artacağına dair yorumlarda bulundular.

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