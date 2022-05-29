Son dakika: Şampiyonlar Ligi finali sonrasında Real Madrid'de ayrılık! Marcelo, Fenerbahçelileri heyecanlandırdı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi finali, adına yakışır bir mücadeleye sahne olmuş ve Real Madrid, rakibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Real Madrid taraftarları, final sonrasında gerçekleşen ayrılık sonrasında buruk bir sevinç yaşadı.

15 YILIN ARDINDAN VEDA

İspanyol devinin formasını 15 yıl boyunca terleten Marcelo, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübe veda ettiğini açıkladı.

25 KUPANIN 5'İ ŞAMPİYONLAR LİGİ

Brezilyalı yıldız; Real Madrid'de geçirdiği 15 yılda tam 25 kupa kazanırken, bunların 5'inde Şampiyonlar Ligi imzası yer aldı.

FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRDI

Öte yandan Marcelo'nun ayrılık kararını duyurmasının ardından Fenerbahçeli taraftarları heyecan sardı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sezonun bitmesiyle birlikte sarı - lacivertli ekibin yapacağı transferleri bekleyen taraftarlar, son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan Marcelo için sosyal medyada tweet yağdırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer alacak takımlarına Marcelo'nun faydalı olacağına ve takımdaki lider oyuncu sayısının artacağına dair yorumlarda bulundular.

