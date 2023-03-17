Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyuruldu.
Saat 14.00'te başlayan kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde;
Real Madrid - Chelsea
Inter - Benfica
Manchester City - Bayern Münih
Milan - Napoli
Milan/Napoli - Inter/Benfica
Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.