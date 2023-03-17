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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

17.03.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanının sona ermesiyle birlikte İsviçre'nin Nyon kentinde çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyuruldu.

Saat 14.00'te başlayan kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde;

Real Madrid - Chelsea
Inter - Benfica
Manchester City - Bayern Münih
Milan - Napoli

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

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Milan/Napoli - Inter/Benfica
Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern Münih

AYNI ÜLKENİN TAKIMLARI KARŞILAŞABİLİYOR

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadı.

FİNAL İSTANBUL'DA

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Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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