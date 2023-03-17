Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeler duyuruldu.

Saat 14.00'te başlayan kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde;

Real Madrid - Chelsea

Inter - Benfica

Manchester City - Bayern Münih

Milan - Napoli

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milan/Napoli - Inter/Benfica

Real Madrid/Chelsea - Manchester City/Bayern Münih

AYNI ÜLKENİN TAKIMLARI KARŞILAŞABİLİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmadı.

FİNAL İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu finali, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

