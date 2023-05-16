Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: İtalya'nın iki dev kulübü Inter ile Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final etabı rövanşında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Inter oldu.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, bu skorla birlikte toplam skoru 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid rövanşının ardından belli olacak.

