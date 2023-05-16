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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor...

16.05.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final etabı rövanş maçında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, ikinci müasbakada da sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve finale yükselen ekip oldu. Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu! Hakan Çalhanoğlu, kupa için İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: İtalya'nın iki dev kulübü Inter ile Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final etabı rövanşında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Inter oldu.

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Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

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İlk maçı da 2-0 kazanan Inter, bu skorla birlikte toplam skoru 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

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Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid rövanşının ardından belli olacak.

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