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  4. SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Borrussia Dortmund 3 dakikada geri döndü, Barcelona evinde dağıldı... Devler Ligi'nde yarı final eşleşmesi belli oldu

SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Borrussia Dortmund 3 dakikada geri döndü, Barcelona evinde dağıldı... Devler Ligi'nde yarı final eşleşmesi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 00:13
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Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinde oynanan 2 dev maç muhteşem mücadelelere sahne oldu. Borussia Dortmund sahasında Atletico Madrid'i konuk ederken, Katalan devi Barcelona PSG ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmalarda son düdüklerin çalmasının ardından yarı finalin ilk eşleşmesi de belli olmuş oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Borrussia Dortmund 3 dakikada geri döndü, Barcelona evinde dağıldı... Devler Ligi'nde yarı final eşleşmesi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. Gecenin maçlarında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk ederken, bir diğer maçta Barcelona zorlu rakibi PSG ile karşı karşıya geldi.

Almanya'daki maçta Borussia Dortmund 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

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İkinci yarının başında oyunun kontrolünü eline alan Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve Angel Correa'nın 64. dakikada attığı gollerle hem maçta eşitliği sağladı hem de ilk maçın skoruyla birlikte toplamda 4-3 öne geçti.

Ev sahibi ekip 71. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle seriyi eşitledi. 74. dakikada Marcel Sabitzer'in kaydettiği golle Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Salih Özcan karşılaşmaya 86. dakikada dahil oldu.

İSPANYA'DA KAZANAN PSG

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Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan mücadelede ise konuk ekip PSG karşılaşmayı 4-1 kazandı ve ilk maçı evinde 3-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

ASİST YAPAN EN GENÇ İSİM...

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PSG'nin gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha, 61. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 89. dakikada yine Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 12. dakikada Raphinha kaydederken, golün asistini yapan Lamine Yamal, 16 yıl 278 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında asist yapan en genç oyuncu oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

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Barcelona'da savunma oyuncusu Ronald Araujo 29. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, teknik direktör Xavi Hernandez de 56. dakikada oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Paris Saint-Germain, yarı finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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