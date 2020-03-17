Son dakika! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları askıya alındı

Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyonun yanında EURO 2020'nin de 2021 yılında oynanmasına karar verildi. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de akıbeti de merakla bekleniyordu.

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından olan L'Equipe'in haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi de geçici bir süreliğine askıya alındı.

