SON DAKİKA: Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda seri başı olarak yer alan Samsunspor’un rakibi Shkendija oldu. Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılırken, Karadeniz ekibi ilk maçı 19 Şubat’ta deplasmanda, rövanşı ise 26 Şubat’ta Samsun’da oynayacak.

Berker İşleyen

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. Lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Samsunspor'un rakibinin de belirleneceği UEFA Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

Samsunspor, play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

SAMSUNSPOR SERİBAŞIYDI

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak. Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin ikinci ayağını kendi seyircisi önünde oynayacak.

İlk maç 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

