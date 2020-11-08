Son Dakika | Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

Futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi. Eto'o'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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