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Son Dakika | Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.11.2020 18:56 | Son Güncelleme

Futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi. Eto'o'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son Dakika | Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

Futbol kariyerini sonlandıran Samuel Eto'o ülkesi Kamerun'da trafik kazası geçirdi. Eto'o'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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