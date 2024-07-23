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  4. SON DAKİKA: Seçileli 5 gün olmuştu! İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Bayram Saral istifa ettiğini açıkladı!

SON DAKİKA: Seçileli 5 gün olmuştu! İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Bayram Saral istifa ettiğini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 12:12
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde bulunan Avukat Bayram Saral istifa ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Seçileli 5 gün olmuştu! İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Bayram Saral istifa ettiğini açıkladı!

TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, istifa ettiğini açıkladı.

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"ŞAHSIMDA OLUŞAN KANAAT DOLAYISIYLA..."

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"İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumun ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim."

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Seçimin hemen ardından Mynet'e konuşan Saral, özel açıklamalarda bulunmuş plan ve projelerini anlatmıştı.

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