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  4. Son dakika: Selim Soydan'dan A Milli Takım için olay itiraflar! 'Hakan Çalhanoğlu, Kuntz gitsin diye iki kez konuştu!', 'Göreve Fatih Terim gelecekti!'

Son dakika: Selim Soydan'dan A Milli Takım için olay itiraflar! 'Hakan Çalhanoğlu, Kuntz gitsin diye iki kez konuştu!', 'Göreve Fatih Terim gelecekti!'

26.06.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Selim Soydan, A Milli Takım için yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun teknik direktör Stefan Kuntz'u istemediğini dile getiren Soydan, TFF'nin Alman çalıştırıcı yerine ise Fatih Terim'i düşündüğünü ifade etti. Soydan'ın açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika: Selim Soydan'dan A Milli Takım için olay itiraflar! 'Hakan Çalhanoğlu, Kuntz gitsin diye iki kez konuştu!', 'Göreve Fatih Terim gelecekti!'

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı son iki maçta Letonya ve Galler'i mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdırmıştı. Grupta maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği ise tartışma konusu olmuştu.

"KARAR VERECEĞİZ"

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından Kuntz için "Kuntz ile alakalı 2 maçtan sonra karar vereceğiz demiştim. Bu iki maçı güzel atlattık. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz. Kuntz'a ve teknik ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BURADA OLMAKTAN GURURLUYUM"

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Stefan Kuntz ise 'Eylül ayında birlikte miyiz?' sorusuna, "Benim tarafımdan neden olmasın? Sorunun nedenini anlayamadım. Geçen sene 4 maç kazanmıştık yine gitmem gerekmesine dair yazılar yazılmıştı. Ben buradaki gelişimi görüyorum. Burada olmaktan gururluyum." cevabını vermişti.

Tüm bu yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Selim Soydan, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Soydan; A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Stefan Kuntz'u istemediğini ve TFF'nin de Alman çalıştırıcı yerine Fatih Terim'i göreve getirmeyi istediğini dile getirdi.

İşte Selim Soydan'ın açıklamaları;

"KUNTZ BİLE ONU DİNLEMİYOR"

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Soru: Hamit Altıntop'un operasyonuyla Stefan Kuntz'un gönderilip Abdullah Avcı'nın göreve getirileceğini ifade etmiştiniz. Bu operasyondan son anda vazgeçildi. Önümüzdeki günlerde bu değişikliği bekliyor musunuz?

Selim Soydan: "Hamit kardeşim bunu bile becerememiş demek ki. Şenol Güneş gibi uluslararası bir tecrübeyi ayak oyunlarıyla gönderip, lafını dinletebileceği dünya üzerindeki tek adam olan Kuntz'u getirdi. Ama artık Kuntz bile onu dinlemiyor. Değişiklik bekliyorum tabii ki. A Milli Takım'ın başına Türk teknik adam geçmesini istiyorum."

"ÇALHANOĞLU, KUNTZ GİTSİN DİYE İKİ KERE KONUŞTU!"

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Soru: Stefan Kuntz çok eleştirilmesine rağmen Türkiye'yi EURO 2024 grubunda liderliğe taşıdı. Alman hocanın performansı ile ilgili düşünceniz nedir?

Selim Soydan: "Kitabın ortasından konuşacağım. Hakan Çalhanoğlu, iki kere konuştu Büyükekşi ile Kuntz'un gönderilmesi için. Kuntz'un son şansıydı Letonya ve Galler maçları. Yarım puan bile kaybetsek onu gönderip Fatih Terim'i getireceklerdi. Kuntz'u gram sevmeyen topçular, 6 puan kazanarak Kuntz'un takımın başında kalmasını sağladılar. Dua etsin ki, bu kadar karakterli bir kadromuz var. Aynı karakterli duruşu Kuntz'dan da bekliyoruz. Faroe'ye yenildiğimiz gün istifa etmesi lazımdı, şu anda bedavadan yer işgal ediyor."


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