SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Şenol Güneş'ten Arda Güler göndermesi!

SON DAKİKA: Şenol Güneş'ten Arda Güler göndermesi!

28.10.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika.... Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş Siyah-Beyazlı takımın başına geçerken, gerçekleştirilen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş genç yıldız Arda Güler üzerinden bir göndermede bulunurken, "Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım." dedi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Şenol Güneş'ten Arda Güler göndermesi!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollar ayrılırken, takımın başına Şenol Güneş getirilmişti. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile kameraların karşısına geçerken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

JESUS'A GÖNDERME!

jorgejesus

Beşiktaş olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Güneş, birçok konuya değinirken, genç oyuncu oynatıp oynatmayacağına yönelik yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler üzerinden Jorge Jesus'a göndermede bulundu.

"ARKASINDA BİR ŞEY ARARIM"

roA7j_1665564772_7821

Jorge Jesus'un yeteri kadar süre vermemesi nedeniyle eleştirilirken, Şenol Güneş "Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Durdurulamıyor! Arda Güler her saniye değerleniyor... İşte yeni piyasa değeriDurdurulamıyor! Arda Güler her saniye değerleniyor... İşte yeni piyasa değeri
Cristiano Ronaldo için sürpriz kararCristiano Ronaldo için sürpriz karar
'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika fenerbahçe beşiktaş ışıl ak

En Çok Okunan Haberler

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

Hocaları "Biz aptalız" demişti! Avrupa basını Fenerbahçe-Rennes maçını böyle gördü

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Fenerbahçe maçında skandal olay! Maçın hakeminin verdiği gol tartışma konusu oldu

Kötü haberi Jesus verdi! Şimdi ne olacak?

Kötü haberi Jesus verdi! Şimdi ne olacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.