SON DAKİKA: Şenol Güneş'ten Arda Güler göndermesi!

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollar ayrılırken, takımın başına Şenol Güneş getirilmişti. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ile kameraların karşısına geçerken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

JESUS'A GÖNDERME!

Beşiktaş olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Güneş, birçok konuya değinirken, genç oyuncu oynatıp oynatmayacağına yönelik yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler üzerinden Jorge Jesus'a göndermede bulundu.

"ARKASINDA BİR ŞEY ARARIM"

Jorge Jesus'un yeteri kadar süre vermemesi nedeniyle eleştirilirken, Şenol Güneş "Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım." ifadelerini kullandı.

