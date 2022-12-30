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Son dakika: Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Onur Bulut, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan...

30.12.2022 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş; Samet Akaydın, Onur Bulut, Ozan Tufan, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü transferleri hakkında da konuştu.

Son dakika: Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Onur Bulut, Cengiz Ünder ve Ozan Tufan...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, oyun olarak eksikleri olduğunu ama kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Zor bir rakiple oynadık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kendi sahamızda kazanmak zorundaydık. Taraftar oyuncu bütünlüğü sahaya yansıdı. Oyuncular istekliydi, taraftarlar destek verdi. Uzun zamandır kaybetmeyen bir takıma karşı gol yemeden kazanmak önemliydi." dedi.
Oyun olarak eksikleri olduğunu anlatan Güneş, "Bazen geç kalarak top kayıplarımız oluyor. Rakibin oyun tarzına karşı tedbiri elden bırakmadan oynamaya çalıştık. Onyekuru, Gulbrandsen ile hızlı hücuma çıkan bir takım. Riskler de aldık ama tamamına baktığımızda kazanmak önemliydi. Çıkışta top kayıplarını daha iyi kullanabilsek, final paslarını iyi kullansak daha etkili olabilirdik. Bazen çok acele ettik. Bu konuları düzeltirsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kazandıkça takımın morali ve puanı artacaktır. Hem taraftarı hem oyuncuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA KİMSEYİ GÖNDERMİYORUZ"

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Gündemlerinde henüz transfer olmadığını ve bu konuyu daha sonra değerlendireceklerini vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu al demedim yönetime. Ozan'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı soruyorlar beğeniyor musun diye evet beğeniyorum ama beğenmek başka bir şey almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacak. İyilerse devam edeceğiz. İdari ve teknik kararlar sonra verilir. Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. Şu anda hiçbir oyuncu almıyoruz, kimseyi göndermiyoruz. Puan kaybetmek istemiyoruz. Geçen hafta kaybettik. Daha zor bir takımı bugün yendik. Her maç final bizim için. Kimin kimi ne zaman yeneceği belli olmuyor. Eldeki oyunculardan transfer ayı geldiğinde kalmasına gerek olmayanlar ya da gitmek isteyenler varsa o zaman konuşuruz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Transfer, ekonomik ve idari bir konu, hepsi konuşulur ve kulüp menfaatine göre hareket edilir. Transferi şu an konuşmayı doğru bulmuyorum. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok."

"BİREYSEL ELEŞTİRİ YAPILIR"

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Orta sahada bu hafta yaptığı değişikliğe değinen Güneş, "Bireysel eleştiri, oyuncuya da bana da yapılır. Oynayanlar iyi oynamasa ben de eleştirileceğim. Bu tür konular Necip-Atiba üzerinden konuşuluyor. Atiba kısa sürede girdi ama çok katkı yaptı. Josef uzun zaman sakattı. Bugün ne vereceği belli değildi. Salih'te ağrı vardı. Bu tür oyunculara ihtiyacımız var. Redmond sağda daha çok şey beklediğim oyuncu. Olmadığında o da hayal kırıklığı oluyor. Necip kendisini sevdiğim için oynatayım dediğim bir oyuncu değil. Sakat oyuncular döndükçe takım daha da rahatlayacak. Devreye kadar böyle gideceğiz. Devrede oyuncu ya da biz memnun değilsek değerlendireceğiz. Kasımpaşa maçından sonra üst üste üç maç deplasmanda oynayacağız. Araya kadar bütün maçları kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Oyuncularının zaman zaman istediklerini yapamadığını anlatan Güneş, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her maçı alamadıktan sonra oyun kuramazsanız. Rakibimiz de aynı şeyleri yaptı. Ortada pasta hatalarımız var. Bunu hala düzeltemedik. Bu şekilde kendi kendimize yoruluyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Masuaku daha iyi attığı için kornerlere attırıyoruz. Daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil bazen bulundukları durum hataya sebep oluyor. Bazen antrenmanda yaptıklarını maçta yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"MULEKA VE REDMOND'DAN DAHA FAZLASINI BEKLİYORUM"

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Takımın hücum hattı ile ilgili de konuşan Güneş, "İkinci yarıda bazı pozisyonları vermememiz gerekiyordu. Muleka ve Redmon'dan daha fazla şey bekliyorum. İleride Cenk ilk bölümde gayet iyiydi. Kenardan gelen ataklarımızda zenginliğimizi fazla gösteremedik. Hücum oyuncularına getirilen topların daha olgun olması gerekiyor. Gedson topla fazla oynuyor. Bunu pasa ve gole çevirmek lazım. Gedson'un çalışkanlığı önemli ama daha etkili olması gerekiyor. Bunları çalışıyoruz. Şu anda bir acelecilik var. Geride olmamızın sıkıntısı da var." değerlendirmesinde bulundu.

"OZAN TUFAN, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, SAMET AKAYDIN, ONUR BULUT, CENGİZ ÜNDER"

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Güneş, Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Ozan Tufan'ın kendisini aramadığını belirterek, "Ozan Tufan beni aramadı ama Şenol diye birini aramış olabilir. Ozan'ı beğeniyorum. Onur Bulut'u söyledim bu sefer kulüpler rahatsız oluyor. Bunlar saygıdeğer oyuncular. Kimi alırsın kimi almazsın konusu sadece benim işim değil. Şu an öyle bir şey yok. Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."" diye konuştu.

"PELE BENİM İDOLÜMDÜ"

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Deneyimli teknik adam, vefat ettiği açıklanan Brezilyalı eski futbolcu Pele için ise "Pele benim gençliğimde idolümdü. Brezilya hayranlığım onunla başladı. 1970 Dünya Kupası'nda şampiyon olduğunda Trabzon'da maçı yayınlamışlardı. Futbolu sevme sebeplerimden biri de odur. Dünyanın her yerinde insanlara dokunmuştur. Bize kattıkları için ona da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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