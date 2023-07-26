Son dakika: Şenol Güneş, transferi isim vererek açıkladı! Romain Saiss, Ante Rebic, Ceyhun Kazancı ve Rachid Ghezzal...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Rakibini Dolmabahçe'de ağırlayacak olan siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ante Rebic transferindeki son duruma değinen Güneş; Romain Saiss, Ceyhun Kazancı, Rachid Ghezzal ve yapılacak takviyeler hakkında da konuştu.

İşte Güneş'in sözleri;

"İNŞALLAH MUTLU OLURUZ"

"Yoğun bir hazırlık dönemi oldu. Sezona iyi başlamak istedik. Kamp dönemi iyi geçti. Hazırlık dönemi, hazırlık maçlarından çok resmi maçlar önemli. İlk resmi maçımızı oynayacağız. Maç önemli. Büyük küçük takımı ayrımı yapmıyoruz. İlk maçta Tiran'a karşı oynayacağız. Tanıdığımız bazı oyuncular var. Kontrayı iyi yapıyorlar, savunma anlayışları iyi. Sahasında 1-0 mağlupken son dakikada 1-1 kaldılar. Deplasmanda 2-1 kazandılar. Deplasmana daha uygunlar. Maç zor olacak. Gücümüz, inancımız, kalitemiz var. İki maçta da iyi sonuç almak istiyoruz. Arkasını da getirmek istiyoruz. Bu bizim için de oyun adına test olacak. Genel olarak antrenmanlar ve hazırlık maçlarında oyun yapımıza zenginlik katmaya çalıştık. Arkadaşlar iyi iş yaptı. Yarın da öyle olmasını bekliyorum. Oynarken bazen hırsımız, kazanma ruhumuz aklımızı ikinci plana atarsa rakibin işine gelir. Coşkulu, rakibi sahasına hapseden, kazanmak isteyen bir takım olurken kontrataklara hazırlıklı olmalıyız. Takımımdan pozitif futbol, kazanma hırsı, hazırlıklarda gösterilen bireysel performansın takım olarak bütünleşmesini bekliyorum. Ambiyansın iyi olması gerekiyor. İlk resmi maç olduğu için taraftar, güzel futbol için gelecektir. Maç bitiminde inşallah mutlu oluruz."

"BENİM BİR SORUNUM YOK"

"Konular karışıyor. Bazılarını pas geçmek istedim ama bizim dışımızda takımı etkileyen, olumsuz olabilecek şeyleri de paylaşmak istiyorum. Camiamız bir bütündür. Düşüncemizin hep aynı olduğunu göstermez. Farklı görüşler olacaktır. Bu bizim zenginleştiğimiz, el ele vererek, takıma destek olarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Bundan vazgeçmemek lazım. Düşünce farklılığı, kaosu getirmemeli, başkalarının oyunlarına gelmemeliyiz. Stadyum çözümlenebileceği yerlerdir. Biz çözümleri sosyal medyada aramıyorum. Sosyal medyaya bakmadım ama bana bir sürü şeyler söyleniyor. Merak ettim. Meğer sosyal medyaya düşmüşler. Kötü yola düşmüşler gibi konuşuyorum ama bir sıkıntı var. Onları oradan kurtarmak lazım. Benim bir sorunum yok. Mutsuz değilim. Bazı bilgiler çarpıtılıyor. Taraftarımız sakin olsun."

"DÜŞÜNCELERİMİ ÇEKİNMEDEN SÖYLÜYORUM"

"Transferle bu gündem kapatılır. Alırsınız büyük transfer, bu gündem kapatılır. Eeee? Yanlış varsa onu ortaya koyalım. Transfer yok, bari bunları konuşalım, dedikodu yapalım, sen cevap ver, gündem yapalım. Bulduğumuz insanları kaybetmeyelim. İyi değilse hepimiz gideriz. Hepimiz Beşiktaş'ın başarısı için çalışıyor. Açık konular bunlar. Değerlendirmek, düşünmek benim görevim değil. Düşüncelerimi çekinmeden söylüyorum. Anlaşılmayan taraftan soru gelirse açıklarım."

"MUTSUZ VE SİNİRLİ DEĞİLİM"

"Mutsuz değilim, sinirli de değilim. İyi hissediyorum. Tüm enerjimi, aklımı takıma veriyorum."

"EKONOMİK OLARAK BATACAK!"

"Benim bildiğim kulüpler, borçlarını azaltmak için uğraşır. 4 büyükler, Adana Demirspor, Başkaşehir hepsi şampiyonluğa oynayan transferler yapıyor. Biri şampiyon olsa diğerleri ekonomik olarak batacak demektir!"

"REBIC YETİŞEBİLSE..."

"Ante Rebic, yetişseydi yarınki maçın kadrosunda olacaktı. Antrenmanlara çıkıyor, kendisiyle konuşuldu."

"GHEZZAL SAKATLANDI, HAYAL KIRIKLIĞI"

"Rachid Ghezzal'ın şu anda sakatlığı var. Bizim için bir hayal kırıklığı. Yarın kadroda olmayacak."

"KAZANCI'YA ÜZÜLDÜM"

"Dün Ceyhun Kazancı ile beraberdik. Çok moralsizdi. Olumlu düşünüyordu ve çalışmalarını yapıyordu. Toplantıya gelmeden 5 dakika önce öğrendim ayrıldığını ve üzüldüm. Spekülasyon edilerek ayrılmasına üzüldüm. Bu takım için emeği geçti."

"SAISS SANIRIM BENİ BAŞKA BİRİYLE KARIŞTIRDI"

"Romain Saiss'in şikayetleri değil, hakaretleri var. Keşke kampa gelip bana söyleseydi. Kampa gelmeyip transferle uğraştı. Çok iyi oyuncu, kalmasını istedim. Kardeşim sen yoksun benim antrenmanımda, maçımda! Adana'da oynamadın, milli takıma gidip oynadın! Francisco Montero da gidecek ama gelip idmana çıkıyor. Benim adama ihtiyacım var, sen gelmedin. Romain Saiss'in bahsettiği kişi ben değilim! Sanırım başka biriyle karıştırdı."

"CHAMBERLAIN, PEREYRA VE VARGAS..."

"Oxlade-Chamberlain, Pereyra, Vargas... Bu oyuncular, birden fazla mevkide oynayabiliyor. Başkaları da alabilir, bizim için sorun değil. Rebic'i de alsınlar, sorun değil. Onlara katkı yapalım. Onlar da kavga ediyor 'Az verdik, çok verdik' diye. Onları yazmıyorlar da beni, Ceyhun Bey'i, başkanı çok yazıyorlar. Neden anlamadım. Bizi çok seviyorlar."

