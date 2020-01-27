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SON DAKİKA | Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA | Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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sergen yalçın Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
hayırlısı olsn
zaten belliydi onun icin yolladilar avcıyı
hadi hayırlı olsun
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