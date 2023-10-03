Son dakika: Sergen Yalçın canlı yayında küplere bindi! 'Kuntz hoca değil!', 'A Milli Takım'dan teklif bekledim!', 'Yeni hoca Kluivert olsun!'

Son dakika haberleri: Son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştıran ve görev yaptığı süre boyunca 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan Sergen Yalçın, uzun süren sessizliğini bozdu. TV 100'de Candaş Tolga Işık'a konuk olan Yalçın, açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'yı getirmesine tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, önceki teknik adam Stefan Kuntz'u da eleştirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"BANA ÇOK DOKUNDU"

"Türk antrenörleri bu kadar yetersiz göstermek TFF Başkanı için sağlıklı olmadı. Önce Montella'nın Adana Demirspor'daki başarısını gösterdi, sonra "Geleceği parlak bir hoca aldık" dedi. Böyle bir şey diyemezsin, bu bana çok dokundu. Türkiye'de geleceği parlak Türk bir hoca yok mu? Bulamadın mı? Bu çok tartışılacak bir konu bence. Böyle bir açıklamaya üzüldüm ben. Bu soruyu ben sormuyorum, halk soruyor. Ben; Genç, Ümit ve A Milli Takım'da oynadım. Oyuncuya neyi vermen gerektiğini biliyorum. Bunları Türk hocalarımızdan gördük biz. 96'ya giden kadroda vardım ben. Kuntz ve Montella kararlarını tasvip etmiyorum. Hele ki Kuntz'u hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Kariyeri yok, başarısı yok! Adana Demirspor bu sezon kaçıncı olur? 3 ya da 4. olur. O zaman gelecek hocayı da Kluivert yapsınlar, onun da geleceği parlak."

"BEN TAZMİNAT ALMAYI TERCİH ETMİYORUM"

"Yabancı hocalar kendisini çok güzel koruyor. Tazminatı alıyor, gidiyor. Ben hiçbir kulüpten tazminat almadım. Hakkım ama almıyorum. Benim kontratlarımın hiçbirinde tazminat yok. Almanya'da yaşasam tazminat alırım. Türkiye'de böyle şeyler hoş karşılanmıyor. Mantıklısı tazminat almak ancak ben tercih etmiyorum."

"MİLLİ TAKIM TEKLİFİ BEKLEDİM"

"A Milli Takım'dan teklif bekledim. Ben, o pozisyonda olabilecek bir teknik direktörüm. Orada çalışabilecek kapasitem de var. İnşallah yeni hocayla milli takımımız başarılı olur. A Milli Takım için bir sürü projemiz vardı. En azından bir şeyler sorsalardı, tavsiye isteselerdi."

"LUCESCU GELSE ELEŞTİRMEZDİM"

"Tarihte üst üste 2 yabancı hoca yok. Lucescu geldiğinde neden hiç kimse eleştirmedi? Lucescu, Fatih Terim, Mustafa Denizli gelseydi konuşmazdım. Çünkü bir başarıları, kariyerleri var."

"KUNTZ'UN HOCA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ben, Kuntz'un çok hoca olduğunu düşünmüyorum. Herkesin isminin altında teknik direktör yazabilir. İlk geldiğinde 'Sergen'in hoca olduğunu duyduğumda çok güldüm' diye bir açıklama yaptı. Ben de 'Saçmalamış' dedim. 'Espri yaptım' dedi ama sonradan işler kötü gidince espriler durdu."

"HAKAN'IN YAPMASI GEREKEN..."

"A Milli Takım'da bir oyun koyacaksın ortaya. Bir gün üçlü, bir gün dörtlü falan diye bir şey olmaz. Bir kurgu yapacaksın. Hakan'ın Inter'deki performansıyla A Milli Takım'daki performansı arasında fark var. Ancak Inter başka bir takım. Hakan'ın yapması gereken, A Milli Takım'da saha içi sorumluluğu almak. Saha içinde gerekeni yapmalı."

