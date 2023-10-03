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Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye gönderme! 'Ben ne yapayım?', 'Şampiyon olmazsak paketleriz!', 'Balotelli'yi Beşiktaş'a ben almadım!'

03.10.2023 21:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve siyah - beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Sergen Yalçın, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemle ilgili konuşan Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi'ye gönderme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca Mario Balotelli ile alakalı da flaş bir ifade kullandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan ancak sonraki sezonunda ayrılık yaşayan Sergen Yalçın, siyah - beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ta yaşadıklarıyla ilgili konuştu.

Sergen Yalçın, siyah - beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulundu. Yalçın öte yandan Mario Balotelli'yle alakalı da çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"BENİ YÜZDE YÜZ ETKİLEDİ"

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"Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası anlaşmanın gecikmesi sizi etkiledi mi?"

"Ben ne yapayım? Beni yüzde yüz etkiledi. Bana teklif gelirse, oturur konuşurum. Teklif gelmezse de evde otururum. Bana bir teklif gelmeden ben değerlendiremem. Teklifi 1-1.5 ay bekledik. Bize teklif yapan yok. Biz de tatilimizi yapıyoruz. Ben son maçtan sonra İstanbul'a arabayla döndüm, son maç kupa finaliydi. Uçakta yoktum. Ama öyle "Beraberiz, devam ederiz" ile olmuyor. Başkan nisanda da söylemişti. Ama sonra kimse aramadı. Şampiyon olur muyuz, olmaz mıyız sürüncemedeydi. Olmazsak paketleriz, olmazsak bakarız. Ama işin gerçeği bu. Benim işim bu zaten. Başarılıysam devam ederim, başarısızsam da gereğini yaparım. Dünyada hiçbir teknik direktör çalıştığı her yerde başarılı olamaz."

"TEKLİF YAPTILAR, BEĞENMEDİM"

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"Ankara dönüşünde bana teklif yaptılar, beğenmedim. Sonrasında tatile çıktım. 'Siz bu teklifi bir daha düşünün' dedim. 1 ay sonra İstanbul'a geldiğimde Emre Kocadağ aradı. 'Tamam oturalım' dedim. Ne planlama ne de hazırlık yapabildik. Hiçbir şeye hazırlanamadık. Ben çalışmaya devam etmeyi düşünmüyordum. Çok ayrıntı verdirtmeyin bana. Her gün televizyonlarda 'Hoca şu kadar istiyor' diye haber çıktı. Böyle bir şey yok, alaka yok. Ben çok yoracak bir adam değilim insanı. Ben transfer görüşmesine girdiğimde 5-10 dakika sürer."

"NEFTÇİ BAKÜ İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."

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"Neftçi Bakü kadrosunda sıkıntı oldu. Ben görüştüm. O bütçelerle çalışmak çok zordu. Bizi çok iyi ağırladılar, sağ olsunlar. MİT ve MEB Başkanları da görüşmeye katılmıştı. Detaylı bir toplantı yapmıştık. Bazen şartlar uygun olmuyor, bazen zaman, bazen de hedefler uygun olmuyor. Biz, hedefe varabileceğimiz bir proje olursa çalışmayı düşünüyoruz."

"BALOTELLI'NİN BEŞİKTAŞ'TA NE İŞİ VAR?"

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"Balotelli'yi Beşiktaş'a ben almadım. Ne işi var Beşiktaş'ta? Bizim istediğimiz oyuncu değil, benim santrforum değil. Her gün, 'İyi ki Beşiktaş'a almamışım' diyorum."

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