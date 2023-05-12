Son dakika: Sergio Ramos, Roberto Firmino, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira! Erden Timur tek tek açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa süre kala şampiyonluk yarışı kızışırken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren sarı - kırmızılılar, kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, gündeme gelen transfer iddialarıyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ICARDI KALACAK GİBİ"

Timur, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan ve takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Mauro Icardi için "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." ifadelerini kullandı.

"ZANIOLO VE TORREIRA..."

İtalya'dan talipleri olduğu iddia edilen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için konuşan Erden Timur, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." dedi.

RAMOS VE FIRMINO GÜNDEMDE Mİ?

Sergio Ramos ve Roberto Firmino iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

