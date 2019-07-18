SON DAKİKA! Seri resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada,
'Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir' denildi.
Galatasaray, Seri transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:
✍ Jean Michaël Seri Galatasaray'da! ???? pic.twitter.com/KyEg1ka3qt— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019
Galatasaray, transferi resmen açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından Seri için yapılan bu özel videoyu da paylaştı:
Daha hızlı, daha çabuk... #DahaSeri! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019
Galatasaray'a hoş geldin Jean Michael Seri! pic.twitter.com/CxepL7uV8c
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