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SON DAKİKA! Seri resmen Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham’ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri’yi 1 yıllığına resmen kiraladı.

SON DAKİKA! Seri resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada,

'Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir' denildi.

Galatasaray, Seri transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:

Galatasaray, transferi resmen açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından Seri için yapılan bu özel videoyu da paylaştı:


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Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray seri Transfer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun bu bir transfer başarısıdır kim nederse desin liselilere adeta bir ders niteliğindedir yönetimi tebrik ederim
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