SON DAKİKA! Seri resmen Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada,

'Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon 500 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar şirketimizin 18 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2 milyon 800 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir' denildi.

Galatasaray, Seri transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu:

✍ Jean Michaël Seri Galatasaray'da! ???? pic.twitter.com/KyEg1ka3qt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019

Galatasaray, transferi resmen açıkladıktan sonra sosyal medya hesabından Seri için yapılan bu özel videoyu da paylaştı:

Daha hızlı, daha çabuk... #DahaSeri! ????



Galatasaray'a hoş geldin Jean Michael Seri! pic.twitter.com/CxepL7uV8c — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019



