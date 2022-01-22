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  4. Son dakika: Sezen Aksu suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Son dakika: Sezen Aksu suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

22.01.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya” sözleri sonrası tepkilerin odağı olan Sezen Aksu'dan açıklama geldi. Aksu tepkilere yeni yazdığı şarkı ile cevap verdi. Avcı isimli şarkısında Aksu, "Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim." sözlerine yer verdi.

Son dakika: Sezen Aksu suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Son dakika haberi! “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısının sözleri nedeniyle Hz. Adem ve Hz.Havva'ya hakaret ettiği iddiasıyla tepkilerin odağı haline gelen Sezen Aksu suskunluğunu bozdu.

"KONU BEN DEĞİLİM KONU MEMLEKET"

Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz. Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi?
Bu ne dedi?
Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım….
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim."

Sezen Aksu'nun gündem olan Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözlerinde tepki çeken kısım şöyle:

Acısıyla tatlısıyIa
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak dimdik durmak
Bin bahane bin oyun kurmak
Binmişiz bir aIamate
Gidiyoruz kıyamete
SeIam söyIeyin o cahiI
Havva iIe Ademe

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