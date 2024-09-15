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  4. SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor 10 kişi kaldığı mücadelede Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor 10 kişi kaldığı mücadelede Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.09.2024 21:46
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Son dakika... Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında ezeli rakiplerden Trabzonspor ile Beşiktaş, Bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor 10 kişi kaldığı mücadelede Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. hafta karşılaşmasında sezonun ilk derbisi olma niteliğini taşıyan kritik mücadelede Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadele kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve bu sonuçla puanlar paylaşılmış oldu.

13'NCÜ DAKİKADA KIRMIZI KART

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Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterirken Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Edin Visca rakibine yaptığı sert müdahale sonrası yapılan VAR kontrolü neticesinden gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZ KART SONRASI GOL

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Edin Visca'nın oyundan ihraç edilmesinden yalnızca 4 dakika sonra Trabzonspor moral bozmadı ve kazanılan duran topta Okay Yokuşlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

GEDSON FERNANDES BERABERLİĞİ GETİRDİ

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Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Siyah-Beyazlılar'da dakikalar 39'u gösterirken Gedson Fernandes'in golüyle rakibi karşısında beraberliği yakalamayı başardı.

İLK DERBİDE KAZANAN YOK

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Bu sonucun ardından sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde puanlar paylaşılmış oldu. Ligin 6. hafta mücadelesinde bu kez Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

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