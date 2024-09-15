SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinde kazanan yok! Trabzonspor 10 kişi kaldığı mücadelede Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 5. hafta karşılaşmasında sezonun ilk derbisi olma niteliğini taşıyan kritik mücadelede Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadele kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve bu sonuçla puanlar paylaşılmış oldu.

13'NCÜ DAKİKADA KIRMIZI KART

Karşılaşmada dakikalar 13'ü gösterirken Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu Edin Visca rakibine yaptığı sert müdahale sonrası yapılan VAR kontrolü neticesinden gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZ KART SONRASI GOL

Edin Visca'nın oyundan ihraç edilmesinden yalnızca 4 dakika sonra Trabzonspor moral bozmadı ve kazanılan duran topta Okay Yokuşlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

GEDSON FERNANDES BERABERLİĞİ GETİRDİ

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Siyah-Beyazlılar'da dakikalar 39'u gösterirken Gedson Fernandes'in golüyle rakibi karşısında beraberliği yakalamayı başardı.

İLK DERBİDE KAZANAN YOK

Bu sonucun ardından sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesinde puanlar paylaşılmış oldu. Ligin 6. hafta mücadelesinde bu kez Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.