SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

16.08.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de sezonun ilk derbisi olan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Cuma Günü 21.45'te oynanacak olan karşılaşmaya az bir süre kala merakla beklenen hakem de belli oldu.

İLK DERBİ KARAOĞLAN'A

1186

Sezonun ilk derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri;

-Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan

-Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

-Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

-İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

-Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

-Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

-Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

-Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker

-Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

-Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neymar'ın da Arabistan'a gitmesi sonrası olay yorum! "Sanki bir Netflix dizisi gibi…"Neymar'ın da Arabistan'a gitmesi sonrası olay yorum! "Sanki bir Netflix dizisi gibi…"
G.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızıG.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızı
Hayaller suya düştü! Paredes'ten 4 yıllık imzaHayaller suya düştü! Paredes'ten 4 yıllık imza
Anahtar Kelimeler:
Hakem Derbi son dakika Süper Lig ak sezon süper li başakşehi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.