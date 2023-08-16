SON DAKİKA: Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Cuma Günü 21.45'te oynanacak olan karşılaşmaya az bir süre kala merakla beklenen hakem de belli oldu.

İLK DERBİ KARAOĞLAN'A

Sezonun ilk derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri;

-Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan

-Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam

-Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

-İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

-Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan

-Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan

-Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge

-Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker

-Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler

-Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın

