Son dakika: Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! "Hayırlı olsun..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, yükselişiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Oynadığı son 11 maçta 10 galibiyet alarak ikinci sıraya kadar çıkan sarı - lacivertlilerde gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağı merak ediliyordu.

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV canlı yayınında konuşan Engin, gelecek sezonda sarı - lacivertlilerin teknik direktörünün Jorge Jesus olacağını iddia etti.

İŞTE ENGİN'İN YORUMLARI;

"HAYIRLI OLSUN"

"Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. İsmail Kartal'ın sezon sonuna kadar sözleşmesi var, bizim gönlümüz kalmasından yana ama benim bildiğim Ali Koç bu işi bitirmiştir. Ali Koç, özel uçağıyla Portekiz'e gidiyor. Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor, o geliyor, bu geliyor falan filan bu iş bitmiştir. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun."

"ALİ KOÇ GİBİ ZENGİNİYLE OTURMAMIŞTIR"

"Jorge Jesus bugüne kadar birçok başkanla oturmuştur ama Ali Koç gibi zengin bir adamla oturmamıştır. Ali Koç gittiyse, o iş bitmiştir. Ali Koç, kendi cebindeki paradan 1 hafta harcamaz, masraf yapmaz, Jorge Jesus'un yıllık maaşını çıkarır cebinden verir."

