Son dakika: Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Vitor Pereira gidiyor Bilic geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe'de taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Vitor Pereira'nın performansından memnun olmayan sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş maçının skoruna bakılmaksızın Portekizli çalıştırıcının görevine son verecek. Gündemde birçok teknik adamın ismi gezerken ünlü yorumcu Sinan Engin'den bomba bir iddia ortaya atıldı.

"BEŞİKTAŞ'I REDDETMİŞ"

"Beşiktaş Slaven Bilic'e teklif yapmış. Bilic ise, 'Fenerbahçe ile anlaştım' demiş. Doğrudur, yalandır bilemiyorum. Ancak benim aldığım bilgi bu yönde kuşlarımdan. Yalansa, yalanlayabilirler.

"PEREİRA İLE KONUŞMUŞLAR"

"Pereira ile oturulmuş ve konuşulmuş. Derbiyi kaybederse erken de gidebilir."

"HOCA ARAMAYIN"

"Beşiktaş'ın teknik direktör aramasına gerek yok. Ocak ayında Şenol Güneş ile imzalasınlar. Şenol Güneş'in de diretmesine gerek yok. Hocam gel ve işleri düzelt."



