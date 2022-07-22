Son dakika: Sır gibi saklanan konuşma ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Jorge Jesus'u çileden çıkardı...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-lacivertli taraftarların kısa süre içinde gönlünde taht kuran Kim Min-Jae, 1 hafta içinde İtalya'ya giderek Napoli ile resmi sözleşme imzalayacak. İtalyan devi, Kim'in sözleşmesinde bulunan çıkış maddesini ödeyerek Güney Koreli oyuncuyu renklerine bağladı. Fakat, Kim Min-Jae'nin tutarsız konuşmaları Jorge Jesus'u bir hayli kızdırdı.

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU" DİYEREK MESAJI VERMİŞTİ

Kim'in ayrılması Jorge Jesus'un planlarını bozdu. Kim ile konuşan Portekizli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyu ikna ederek takımda kalmasını sağlamıştı. Tüm planlarını bunun üzerine yapan Jesus, Kim'in ayrılık haberiyle adeta bozguna uğradı. Jorge Jesus, "Bana da sürpriz oldu" sözleriyle hayal kırıklığını gizlemedi. Bu sözlerin arka planı da ortaya çıktı.

İLK ÖNCE İKNA OLDU, SONRASINDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde; Jesus, Fenerbahçe'ye imza atar atmaz Kim ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kim'i takımda tutmaya ikna eden Jesus, Kiev maçının hazırlıklarını da buna göre yaptı. Fakat Kim Min Jae'nin aklını Rennes teknik direktörü Bruno Genesio çeldi. 1 hafta önce takımda kalmaya ikna olan Kim, 1 hafta sonra ''Ayrılacağım'' diyerek yönetime rest çekti. Her ne kadar Rennes ilk etapta Kim ile anlaşsa da araya giren Napoli, transferin seyrini değiştirdi. Fransızlar, serbest kalma bedelini üç yılda ödeyecekti. İtalyanlar ise bu rakamı iki taksitte ödemeyi önerdi.



