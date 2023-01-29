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Son dakika: 'Siu' sevinciyle ünlenmişti! Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 'resmi' teklif yapıldı! İşte yeni adresi...

29.01.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ikinci sırada yer alan ve liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin hücum hattında Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joshua King'in ardından son alternatif olarak düşünülen Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Oyuncuya teklif yapan kulüp ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Siu' sevinciyle ünlenmişti! Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 'resmi' teklif yapıldı! İşte yeni adresi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında HangiKredi Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Ara transfer dönemini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'e imza attırarak açan sarı - lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmış, Armindo Bruma'nın da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

Fenerbahçe, sol bek bölgesinde ise İtalya Serie B takımında top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Jayden Oosterwolde için görüşmelere başlandığını resmen duyurmuştu. Sarı - lacivertlilerde takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak olan isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyordu.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ

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Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joshua King'in ardından hücum hattında düşünülen son isim konumuna gerileyen Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

RESMİ TEKLİF GELDİ

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Fenerbahçe'ye İtalya'dan bir takımın milli golcü için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Bu ekibin Salernitana olduğu ve sarı - lacivertli yönetimin Serdar Dursun ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından son durumun belli olacağı aktarıldı.

EĞER AYRILIK GERÇEKLEŞİRSE...

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Sarı - lacivertlilerin Serdar Dursun'un ayrılması halinde yerli bir golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçeceği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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