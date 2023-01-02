SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu! Hakem Erkan Özdamar'ın kararları sosyal medyada gündeme oturmuştu... Maç erteleniyor mu?

Son dakika: Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu! Hakem Erkan Özdamar'ın kararları sosyal medyada gündeme oturmuştu... Maç erteleniyor mu?

02.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, Sivasspor'un 50. dakikada bulduğu golü 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal etmişti. Sivasspor, bu iptalin kural hatası olduğunu belirterek maç tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Sivasspor'dan Galatasaray maçı için TFF'ye tekrarlama başvurusu! Hakem Erkan Özdamar'ın kararları sosyal medyada gündeme oturmuştu... Maç erteleniyor mu?

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelmişti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Galatasaray 2022 yılını lider kapatmıştı. Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in yönetimi, Sivasspor camiasının tepkisini çekmişti.

a7baea11-760a-46bf-9f18-eb4a00a8df7f

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile bulduğu golün 5 dakikalık VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesi ve bu kararın nedeninin anlaşılmaması, kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

MAÇ TEKRARI İSTENDİ

AA-20221229-29865011-29865004-DEMIR_GRUP_SIVASSPORGALATASARAY (Large)

Bu olayın ardından Sivasspor Kulübü, VAR tarafından iptal edilen golün kural hatasına yol açması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

İŞTE SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI;

"29.12.2022 tarihinde saat 17.00’de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Demir Grup Sivasspor – Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49. dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

00ac06f6-446f-43e1-8387-a88f55521d3d

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Özdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten gelen uyarı üzerine VAR incelemesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

0bde41c2-3866-4dca-9d07-c2e3435558a5

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nda yer alan gol ve ofsayt kurallarının ihlali niteliğindedir.

AA-20221229-29864762-29864760-DEMIR_GRUP_SIVASSPOR_GALATASARAY (Large)

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...
VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...VAR konuşmaları ortaya çıktı! Tarihte görülmemiş ceza...
Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...Yeni yıl öncesi transfer kararı! Jesus'tan herkese ters köşe, valizini topluyordu...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Sivasspor son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri tff dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Ebrar'ın çılgın yılbaşı partisi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...

Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Al Nassr'da Ronaldo krizi! Tepkiler büyüyor... 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Canlı yayında açıkladı! Taciz ve gözaltı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.