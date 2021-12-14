Son dakika: Sivasspor-Galatasaray maçında dikkat çeken görüntü

Son dakika: Sivasspor-Galatasaray maçı her yönüyle geceye damga vurdu. Muslera'nın sakatlanması, Sivasspor'un galibiyeti ve Fatih Terim'in ilginç isteği maç sonunda Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Galatasaray, Sivasspor karşısında aldığı mağlubiyetle de ligdeki 3 puan hasretini 5 maça çıkartmıştı.

3 MAÇLIK CEZASI KALDI

Fatih Terim'in 3 maçlık cezası daha var. Tecrübeli teknik adam Başakşehir, Adana Demirspor ve Antayaspor maçlarında kulübede olamayacak.

NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN HENÜZ GALİBİYET GÖREMEDİ

Fatih Terim'in yokluğunda yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan takımın başına geçti. Bu ikili henüz galibiyet alamadı.

LOCASINA SİYAH FİLM ÇEKTİRDİ

Fotamaç'ın haberine göre; Fatih Terim'den maç öncesi ilginç bir istek geldi. Stadyuma gelmeden önce yetkililerle konuşan tecrübeli çalıştırıcı bulunduğu locanın camlarının siyah filmle kapatılmasını istedi. Yetkililer bu isteği kısa süre içinde yerine getirdi ve Fatih Terim maçı siyah filmli locasından takip etti.



