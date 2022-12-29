SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında zemini gören herkes ilk dakikada isyan etti! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında zemini gören herkes ilk dakikada isyan etti! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

29.12.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Takımlarını desteklemeye gelen futbolseverler stadyumda beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar. 4 Eylül Stadyumu'nun zeminine hem tribündeki hem de sosyal medayadaki taraftarlar tepki gösterdi. Saha zeminiyle ilgili gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında zemini gören herkes ilk dakikada isyan etti! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren müsabaka, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı. Kırmızı - beyazlı ve sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldılar.

BEKLENMEDİK BİR MANZARA

Screenshot_2

Stadyum ve ekran başında yer alan izleyiciler, hiç beklemedikleri bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.

ZEMİNİ GÖREN TEPKİ GÖSTERDİ

Screenshot_3

Sivasspor'un ev sahipliği yaptığı stadyumun zemininin futbol oynamak için elverişsiz olması müsabakayı izleyenlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada da stat zeminiyle ilgili birçok eleştiri yapıldı.

MEĞER SEBEBİ...

Screenshot_4

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zeminindeki problemin, çimlerde meydana gelen mantar yayılmasından dolayı ortaya çıktığı öğrenildi.

OKAN BURUK DA SÖZ ETTİ

AA-20221225-29835675-29835669-GALATASARAY_ISTANBULSPOR (Large)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Kötü bir zeminde oynayacağız. Altını çizmek gerekiyor bunun." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'
Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!
Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!Resmi açıklama bile gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan herkese ters köşe!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Sivasspor son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to da,

En Çok Okunan Haberler

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Trabzonspor taraftarı isyanda! 'Karagümrük kaçak oyuncu oynattı!'

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Murat Sancak F.Bahçe'nin transferini resmen açıkladı! "Ali Koç'a söz vermiştim"

Yok artık G.Saray! F.Bahçe'nin eski yıldızını Belözoğlu'nun elinden alıyor

Yok artık G.Saray! F.Bahçe'nin eski yıldızını Belözoğlu'nun elinden alıyor

Camia ayaklandı! 'Alex'in heykeli yıkılsın'

Camia ayaklandı! 'Alex'in heykeli yıkılsın'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.