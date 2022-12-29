Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçında zemini gören herkes ilk dakikada isyan etti! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren müsabaka, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı. Kırmızı - beyazlı ve sarı - kırmızılı taraftarlar, takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldılar.

BEKLENMEDİK BİR MANZARA

Stadyum ve ekran başında yer alan izleyiciler, hiç beklemedikleri bir manzarayla karşı karşıya kaldılar.

ZEMİNİ GÖREN TEPKİ GÖSTERDİ

Sivasspor'un ev sahipliği yaptığı stadyumun zemininin futbol oynamak için elverişsiz olması müsabakayı izleyenlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada da stat zeminiyle ilgili birçok eleştiri yapıldı.

MEĞER SEBEBİ...

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun zeminindeki problemin, çimlerde meydana gelen mantar yayılmasından dolayı ortaya çıktığı öğrenildi.

OKAN BURUK DA SÖZ ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, "Kötü bir zeminde oynayacağız. Altını çizmek gerekiyor bunun." ifadelerini kullanmıştı.

