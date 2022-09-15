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Son dakika: Sivasspor'un formaları kayboldu! Konferans Ligi'ndeki Cluj maçı öncesi ilginç olay...

15.09.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi G Grubu 2. haftasında Cluj deplasmanına çıkacak olan Demir Grup Sivasspor'da ilginç bir olay yaşandı. Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur." ifadelerine yer verildi. Sivasspor, sahaya alternatif forma ile çıktı.

Son dakika: Sivasspor'un formaları kayboldu! Konferans Ligi'ndeki Cluj maçı öncesi ilginç olay...

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi G Grubu 2. haftasında deplasmanda Cluj takımı ile karşılaşacak olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'da ilginç bir olay meydana geldi. Müsabaka için Romanya'ya giden kırmızı - beyazlı ekibin içerisinde formalarının bulunduğu malzeme sandığı havaalanında kayboldu.

SİVASSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır."

SİVASSPOR ALTERNATİF FORMA İLE ÇIKTI

Sivasspor, formaları kaybolduğu için karşılaşmaya alternatif antrenman forması ile çıktı.

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