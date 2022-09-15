Son dakika: Sivasspor'un formaları kayboldu! Konferans Ligi'ndeki Cluj maçı öncesi ilginç olay...

Son dakika haberleri: UEFA Konferans Ligi G Grubu 2. haftasında deplasmanda Cluj takımı ile karşılaşacak olan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'da ilginç bir olay meydana geldi. Müsabaka için Romanya'ya giden kırmızı - beyazlı ekibin içerisinde formalarının bulunduğu malzeme sandığı havaalanında kayboldu.
"CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız alternatif forma ile sahaya çıkacaktır."
Sivasspor, formaları kaybolduğu için karşılaşmaya alternatif antrenman forması ile çıktı.
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