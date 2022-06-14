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Son dakika: Son dakika: Galatasaray büyük oynuyor! Dünya yıldızına teklif yapıldı, taraftar heyecanlandı...

14.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından 11 Haziran'da gerçekleşen seçimde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bombayı patlatıyor. Sarı - kırmızılılarda ikinci kez başkanlığa seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte transfer için kolları sıvadı. "Nokta transferler yapacağız" diyen sarı - kırmızılıların yeni başkanının hedefinde bir dünya yıldızının olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Son dakika: Galatasaray büyük oynuyor! Dünya yıldızına teklif yapıldı, taraftar heyecanlandı...
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da bugün mazbatasını alarak resmen görevine başlayan Dursun Özbek, sarı - kırmızılı taraftarları bu sezon sevindirmek istiyor. Mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak olan sarı - kırmızılılarda taraftarların en çok merak ettiği konu ise yapılacak transferler...

Galatasaray'a ikinci kez başkan olan ve bu kez hata yapmak istemeyen Dursun Özbek, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı - kırmızılı camiaya şampiyonluk hediye etmek isteyen Özbek, taraftarları çok sevindirecek bir transfer için harekete geçti.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

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Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisini elinde tutan Luis Suarez'e teklif yaptı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLAYACAK

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Suarez'in ise kendisine gelen teklifleri değerlendirip, kısa süre içerisinde bir açıklama yapacağı belirtildi.

GÜNEY AMERİKA'DAN YOĞUN İLGİ

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Öte yandan Uruguaylı Luis Suarez için Güney Amerika takımlarının da yoğun bir ısrarı söz konusu. Brezilya'dan Botafogo ve Corinthians, Uruguaylı oyuncuyu kadroya katmak isterlerken Arjantin'den River Plate de girişimlerde bulunuyor ki teknik direktör Marcelo Gallardo da bu transfer için yıldız oyuncu ile görüştü. Ekvador'dan bile Emelec'in Luis Suarez'i istediği aktarılıyor.

MLS'E SICAK BAKMIYOR

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MLS'ten gelen tekliflere ise Suarez, şimdilik sıcak bakmıyor. Daha sonraki aşamada bunu düşünebileceğini aktaran Uruguaylı golcü, şimdilik rekabetçi bir alanda kariyerine devam etmeyi planlıyor.

"ATLETICO'DA KALMAK İSTERDİM"

Atletico Madrid'de devam etmek istediğini ancak kulübün sözleşme uzatmadığını kaydeden Suarez, "Atletico Madrid'de devam etmek isterdim. Çok mutluydum. Ancak böyle bir olasılık olmadı. Atletico'da devam etmeyeceğimi bana Rafa Alique (Kulübün İletişim Direktörü) vedamdan bir gün önce söyledi. Hiçbir şey bilmiyordum. 35 yaşındayım ve bir şeyler sezdim, şimdiden geleceğimi düşünüyordum." diye konuşmuştu.

Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Süper Kupası bulunduran 35 yaşındaki golcü futbolcu; geçtiğimiz sezon 45 resmi maça çıkmış, 13 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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