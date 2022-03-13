Son dakika: Sosyal medya yıkıldı! Dünyayı sarsan gelişme! Messi ve Neymar...

Son dakika haberleri... Messi ve Neymar hayranları şokta... PSG'nin hafta içinde Real Madrid'e elenmesinin ardından taraftarların sabrı taşmış durumda. Fransa'ya transfer olduğundan beri iyi bir performans ortaya koyamayan Messi'ye tepki gösteren taraftarlar bunun yanında Neymar'ı da ıslıkladı. Sporseverlerin büyük şaşkınlıkla izlediği bu olay sosyal medyada gündem konusu oldu.

TOP GELDİĞİ AN STADYUM İNLEDİ

PSG'nin taraftarları, top iki isme geldiğinde ıslıkla protestoda bulundu. Fransız ekibinin seyircileri, maçtan önce de oyuncu anonsları sırasında herkesi ıslıklarken, sadece Mbappe'yi alkışladı.

SUAREZ'DEN DESTEK PAYLAŞIMI!

Yaşanan bu olaydan sonra Luis Suarez eski takım arkadaşlarına destek vererek, "Futbolun hafızası yok. Yanınızdayım ve sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

PSG MAÇI KAZANDI

Parc de Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG'yi 3-0'lık skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından PSG, ligdeki puanını 65'e yükseltti. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Bordeaux ise kendi sahasında Montpellier'i ağırlayacak.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



