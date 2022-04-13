Son dakika: Sosyal medyada gündem Arda Turan ve Modric! ''Yıl 2040...''

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek maç sonrasına damga vuran Arda Turan için sosyal medyada birçok benzetme yapıldı. Saçlarının ve sakallarının beyazlaması, futbol olarak istikrarlı olmaması taraftarları çileden çıkardı.

35 MİLYON EURO'DAN 175 BİN EURO'YA...

2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.

MODRIC HARİKALAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'in 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric, üst düzey futbol oynamaya devam ediyor. Yaşı 36 olsa da her maç üzerine koyuyor, daha çok mücadele ediyor ve en önemlisi de profesyonelce yaşamaya devam ediyor. 2008 yılında Dinamo Zagreb'ten Tottenham'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Modric orada gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde 10 yıldır forma giyen tecrübeli oyuncu yaşına rağmen bu sezon 37 maçta forma giydi. 3 gol atarken 9 da asist yaptı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

İstikrar abidesi Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Takımının dün gece Chelsea'yi elediği maçta Rodrygo'nun attığı golde asisti yapan isimdi. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye eledikleri karşılaşma sonrası 'Maçın Adamı' seçildi.

SOSYAL MEDYA ARDA'YI KONUŞUYOR



