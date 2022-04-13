SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Sosyal medyada gündem Arda Turan ve Modric! ''Yıl 2040...''

Son dakika: Sosyal medyada gündem Arda Turan ve Modric! ''Yıl 2040...''

13.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 35 yaşındaki oyuncusu Arda Turan'ın son hali sosyal medyada gündem olmuştu. Arda Turan ile arasında yalnızca 1 yaş olan Modric'in Real Madrid formasıyla gösterdiği performans dudak uçuklatırken, Arda'nın mutsuz ve kilo almış hali tepki topladı. İşte o çarpıcı detay...

Son dakika: Sosyal medyada gündem Arda Turan ve Modric! ''Yıl 2040...''
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek maç sonrasına damga vuran Arda Turan için sosyal medyada birçok benzetme yapıldı. Saçlarının ve sakallarının beyazlaması, futbol olarak istikrarlı olmaması taraftarları çileden çıkardı.

35 MİLYON EURO'DAN 175 BİN EURO'YA...

312

2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.

MODRIC HARİKALAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR

214855-luka-modric-is-a-reminder-manchester-uniteds-problems-date-back-to-sir-alex-ferguson-manchester-evening-news

Real Madrid'in 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric, üst düzey futbol oynamaya devam ediyor. Yaşı 36 olsa da her maç üzerine koyuyor, daha çok mücadele ediyor ve en önemlisi de profesyonelce yaşamaya devam ediyor. 2008 yılında Dinamo Zagreb'ten Tottenham'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Modric orada gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde 10 yıldır forma giyen tecrübeli oyuncu yaşına rağmen bu sezon 37 maçta forma giydi. 3 gol atarken 9 da asist yaptı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

VHMLU3QPGW2QLAZLOFWE3RJGOY

İstikrar abidesi Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Takımının dün gece Chelsea'yi elediği maçta Rodrygo'nun attığı golde asisti yapan isimdi. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye eledikleri karşılaşma sonrası 'Maçın Adamı' seçildi.

SOSYAL MEDYA ARDA'YI KONUŞUYOR

311

312

3111

31111

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torrent, Fatih Terim'i yerden yere vurduTorrent, Fatih Terim'i yerden yere vurdu
Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...
Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor

Evlenirken bir defa 'Evet' diyorsun dünyan kararıyor

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

Evde profesyonel şekilde saçlarınızı boyayabilirsiniz

Evde profesyonel şekilde saçlarınızı boyayabilirsiniz

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.