Son dakika: Sosyal medyayı yıktı geçti! Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Son dakika haberleri... Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. Grup’taki 7. maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası’na katılma şansını yitirdi.

Ay-yıldızlılar bu maçla birlikte 8 puana yükseldi. Kazakistan ise 2 puanla son sırada kaldı.

''ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL''

Ümit Milli Takımın Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşmadan hemen sonra açıklamalarda bulundu. Kafkas, ''Bu beceriksizlik. Gol yiyip yemememiz de önemli değil. Üçüncü bitirdik. Oyunun geneli ilk yarı daha iyi. Özellikle oyun planına sadık kaldık. Az temaslı ve az süre topu ayağınızda tutacak anlayışımız vardı. Oyunun belli bölümleri iyi. Ama ikinci devre çok baskılı oynamamıza rağmen belki sayısız korner attık ama istediğimiz sonucu alamadık. Çok önemli değil. Ligin sonu ve çok da oyunculara bir şey söyleyemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

"BİTİRDİĞİMİZ YER ÜÇÜNCÜLÜK; İYİDİR, DOĞRUDUR, REELDİR"

Tolunay Kafkas, Kazakistan maçından sonra açıklamalarına devam etti. Kafkas, ''Genel turnuvaya baktığınızda bu takımın bu turnuvayı üçüncü bitirmesi gerekiyordu ve üçüncü bitirdi. Bizim şu anki içinde bulunduğumuz durum ve bir çok faktörden dolayı Belçika ve Danimarka ile yarışacak durumumuz yok. Bu benim fikrim. Realite ve gerçek. 3. bitirdik. Kabul edilebilir ve olması gereken bir sonuç. Danimarka maçını oynayacağız ondan sonra yeni bir grup ve jenerasyon, onlarla devam edeceğiz. Gelene gidene saygı duyuyorum. Onları geliştirmeye çalışıyorum. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Bir hata ve sorun varsa, ülkenin genel bakış açısında var. Önce bir şeyler vereceğiz, sonra bir şeyler isteyeceğiz. Genelden memnunum. Biz yetiştirip yetiştirip yukarı vereceğiz. Bitirdiğimiz yer üçüncülük; iyidir, doğrudur, reeldir" diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU! TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...

Tolunay Kafkas'ın sözlerine sosyal medya büyük tepki gösterdi. Taraftarlar #TolunayKafkasİstifa etiketi açarak bu konuyu Türkiye gündeminde 3. sıraya kadar taşıdı.



