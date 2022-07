Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! '2.5 ay sahalardan uzak kalacak'

Yeni sezon hazırlıklarını Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk... Siyah-Beyazlı ekibe sezonun başlamasına kısa bir süre kala orta sahanın önemli ismi Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavisi 2.5 ay sürecek yıldız futbolcu, bu süreçte takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Beşiktaş'tan tecrübeli futbolcu için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı; "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Beşiktaş'ın ameliyat kararının açıklamasının ardından Josef'ten de bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında kısa sürede güçlü döneceğini kaydetti.

Josef'in paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Her savaşı kazanamayız ama kazanamamamız kaybettiğimiz anlamına da gelmez. Bu ameliyatı olmak zorunda kalmamak için çok savaştım ama maalesef bazen işler bizim kontrolümüzde olmuyor. Ancak her zaman başlangıçlar değil; sonlar önemlidir. Eminim ki bu sezonu her zaman olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde bitireceğim. Tekrar güçlü olmanın verdiği onurla yapmayı en çok sevdiğim şey olan futbol oynamaya devam edeceğim. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize ameliyat olmadan iyileşmem için gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum ama maalesef ameliyat olmak zorundayım. Artık önümüze bakma zamanı. Çok kısa süre içinde daha güçlü döneceğim!"