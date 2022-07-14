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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Teixeira'nın yeni takımı belli oldu!

14.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamaması sonrası yolların ayrıldığı Brezilyalı isim Alex Teixeira'nın yeni takımı belli oldu. Sambacı oyuncu ülkesine dönerken, Serie B takımına imzayı attı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Teixeira'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı, sonrasında yol ayrımına gittiği isim Alex Teixeira, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" ifadeleri yer aldı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU!

LMLMÖ

Açıklamada, Brezilyalı oyuncuyla imzalanan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve Teixeira'nın 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Beşiktaş'a 2021/22 sezonunun başında transfer olan Alex Teixeira, siyah-beyazlı takımda 31 maçta süre alırken 4 gol ve 1 asist kaydetti. Vasco da Gama'nın altyapısından yetişen Alex Teixeira, 2008'de A takıma yükselmişti. 2 sezon sonra Shaktar Donetsk'e transfer olan Teixeira, 2016'da Çin ligi ekiplerinden Jiangsu FC ile anlaşmıştı.


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