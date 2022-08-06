Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kayserispor maçında tribünde sürpriz isim!

Beşiktaş Süper Lig'de perdeyi sahasında ağırladığı Kayserispor mücadelesi ile açtı. Sezonun açılış maçına Siyah-Beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM!

Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Beşiktaş tribünlerinde sürpriz bir isim de vardı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt da Beşiktaş - Kayserispor maçını tribünden takip etti.



