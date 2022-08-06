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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kayserispor maçında tribünde sürpriz isim!

06.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de perdeyi Antalyaspor karşısında açan Beşiktaş'ta taraftar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park'ta tribünler büyük oranda doluyken, karşılaşmayı izleyen arasında sürpriz bir isim de vardı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kayserispor maçında tribünde sürpriz isim!

Beşiktaş Süper Lig'de perdeyi sahasında ağırladığı Kayserispor mücadelesi ile açtı. Sezonun açılış maçına Siyah-Beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları erken saatlerde açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM!

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Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Beşiktaş tribünlerinde sürpriz bir isim de vardı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt da Beşiktaş - Kayserispor maçını tribünden takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Ebrar Karakurt beşiktaş
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