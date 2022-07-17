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Son dakika spor haberi: Diagne gitt, Mohamed satılıyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Maliyeti belli oldu

17.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona hummalı bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ederken, özellikle gol yollarında etkili bir isim kadroya katılmak isteniyor. Diagne'nin Karagümrük'e gitmesi sonrası Mohamed'in satılması da gündemdeyken Sarı-Kırmızılı kurmaylar Haris Seferovic isminde mutlu sona oldukca yakın. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Diagne gitt, Mohamed satılıyor! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Maliyeti belli oldu
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Benfica
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, yeni hocası Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedeflerken, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Transfer temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, yaptığı ikinci hazırlık mücadelesinde Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelmiş, karşılaşma Yunus Akgün ve Gomis'in golleri sonrası temsilcimizin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

DIAGNE GÖNDERİLDİ!

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Transferde de hareketli günler geçiren Sarı-Kırmızılı ekipte, Diagne'nin Karagümrük'e gönderilmesi sonrası özellikle gol yollarında etkili bir isim kadroya katılmak istenirken, listede bulunan isimlerden olan Haris Seferovic konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre; Sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic transferinde artık mutlu sona çok yakın. Yönetimin hem oyuncu hem de kulüp cephesinde birçok pürüzü ortadan kaldırdığı ve görüşmelerin somut bir zemine oturduğu belirtildi.

HAFTA BAŞI AÇIKLANACAK!

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Seferovic'in bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta Galatasaray kadrosuna katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor.

MALİYETİ BELLİ OLDU

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Galatasaray'ın Seferovic için gözden çıkardığı rakam ise kiralama ve satın alma opsiyon bedeli de dahil olmak üzere 3.5 milyon euro civarında.

MUSTAFA MUHAMMED SATILACAK

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Kulübün diğer taraftan Mostafa Mohamed'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış yapılabileceği kaydedildi.

15 MAÇTA 5 GOL!

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Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta süre alabilen 30 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.


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