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Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a! "Ligi boşuna oynamayalım"

04.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk, Sarı-Kırmızılı ekip çalışmalarını bu yönde sürdürürken yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ligin başlamasına 1 gün kala da temaslarını sıklaştıran Galatasaray için İtalya'dan bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a! "Ligi boşuna oynamayalım"
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip temaslarını sürdürürken, şu ana dek kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö isimleri ile güçlendirmişti.

BİR YILDIZ DAHA GELİYOR!

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Bu transfer sonrası da birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un raporlarına göre görüşmelerini sürdüren Aslan, bu kez dünyaca ünlü bir yıldızın peşinde...

İTALYANLAR DUYURDU!

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Son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen yıldız oyuncu Dries Mertens'in ismi son haftalarda Galatasaray ile yazılıp çizilirken, Napolili gazateci Jolanda De Rienzoi Napoli ile yollarını ayıran ve serbest konumda bulunan Mertens'in Galatasaray ile anlaşma sağladığını işin yalnızca imzaya kaldığını duyurdu.

NAPOLI'YE VEDA ETTİ!

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2013 yılından bu yana İtalyan ekibinde forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 9 sezon boyunca formasını giydiği kulüpte 397 maça çıkarken, 148 gol 90 da asist kaydetti. Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 30 karşılaşmada ise 11 gol 2 asist kaydetti.

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SERGIO OLIVIERA TAKİBE ALDI!

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliviera sosyal medya hesabı üzerindeni, Dries Mertens'i takibe alırken, Oliviera'nın bu hamlesi sonrası transferin bittiğine dair paylaşımlar daha da hız kazandı.

DRIES MERTENS KİMDİR?

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6 Mayıs 1987'de Belçika'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 2005 yılında Gent takımında başladı. Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 2009 yılında Utrecht ile sözleşme imzaladı.

2011 tarihinde, takım arkadaşı Kevin Strootman ile birlikte PSV'ye transfer oldu. PSV'de forma girdiği ilk sezonunda, 33 maça çıktı ve 21 gol kaydetti. 16 Haziran 2013 tarihinde, Mertens'in menajeri Soren Lerby Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı. 1 Ekim 2010 tarihinde, Mertens Belçika millî takımı teknik direktörü tarafından Kazakistan ve Avusturya'ya karşı oynayacakları 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'ne çağırdı.


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Galatasaray büyük oynuyor.ligin en kaliteli kadrosunu kurmak üzere

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