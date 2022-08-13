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Son dakika spor haberi: Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"

13.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Beşiktaş altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve buradaki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran 18 yaşındaki genç oyuncu Emirhan İlkhan, İtalya ekiplerinden Torino'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Genç yıldızın İtalya'da alacağı maaş ile Beşiktaş'taki maaşı arasındaki fark dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Emirhan İlkhan'ın maaşı dudak uçuklattı! "Utanın"

Beşiktaş'ta altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Emirhan İlkhan, İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino'ya 4.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Kariyerinde yeni bir sayfa açan genç futbolcunun maaşı sosyal medyada gündem oldu.

FARK ŞAŞIRTTI!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'a Torino'da kazanacağı paranın aynısını teklif ettiklerini ancak kabul görmediğini söylemişti. Emirhan İlkhan'ın siyah-beyazlı kulüple İtalyan kulübünden kazandığı para arasındaki fark dudak uçuklattı.

EMİRHAN TORINO'DA NE KADAR KAZANACAK?

Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'ta aylığı 12 bin TL'den yılda 144 bin TL kazandığı ortaya çıktı. Genç futbolcu Torino'da ise yılda 900 bin euro, yani yaklaşık 16 milyon TL kazanacak.

TARAFTARDAN TEPKİ!

Siyah-Beyazlı ekipten ayrılışı oldukça gündem olan Emirhan İlkhan'ın Torino'daki maaşının ortaya çıkması sonrası taraftarlarda yönetime tepki gösterdi. Bazı taraftarlar "Asgari ücret verseydiniz" yorumunda bulunurken, bazı taraftarlar "35'lik oyunculara milyon Dolarlar verirsiniz ama gençlere vermezsiniz, utanın" yorumunda bulundu.


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