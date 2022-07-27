SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'tan flaş karar! O isimler transfer olma ihtimalleri nedeniyle ilk 11'de yok! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'tan flaş karar! O isimler transfer olma ihtimalleri nedeniyle ilk 11'de yok! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...

27.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna karşısında ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak tur avantajını cebine koymuştu. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Jorge Jesus sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi. Portekizli çalıştırıcının 2 ismi ise transfer ihtimali nedeniyle oynatması beklenmiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'tan flaş karar! O isimler transfer olma ihtimalleri nedeniyle ilk 11'de yok! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i...
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk mücadelede golsüz berabere kalmıştı. Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanacak mücadelede mutlak tur atlamak isterken, gerçekleştirdiği antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlamıştı.

İLK 11'İNİ BELİRLEDİ!

kkk

Gerçekleştirilen basın toplantısında Lucescu'nun ekibinin sert oyununa dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının bu karşılaşmada tercih edeceği ilk 11 merak konusu olurken, tecrübeli hocanın kafasındaki 11 büyük oranda şekillendi.

TRANSFER İHTİMALİ...

kook

Sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirleyen Jorge Jesus'u Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı düşündürürken, başka takıma transfer olma ihtimali bulunan Pelkas ve Berisha'yı da oynatmayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

pppp

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

1139552-3

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Dinamo Kiev: Bushcan, Zabarnyi, Popov, Kedziora, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalsky, Besedin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Kiev karşısında tur peşinde...Nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Kiev karşısında tur peşinde...
Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?Arda Turan'ın yeni adresi belli oluyor! 35 yaşında Avrupa'ya mı gidiyor?
Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndüReal Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe ilk 11 şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

Talisca ortalığı yıktı geçti! Saatlerle yarışıyor...

Kariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imza

Kariyerinde ilk! Ronaldo'dan tarihi imza

Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru!

Sarı-lacivertlilerden bonservis rekoru!

Galatasaray'da kadro dışı şoku!

Galatasaray'da kadro dışı şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.