Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında Sarı-Lacivertliler'in golü iptal edildi! Lucescu sahaya girdi... İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya gelen Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında rakibi ile golsüz berabere kalmıştı. İstanbul'da oynanan rövanş karşılaşmasında mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz karşılaşmanın 10. dakikasında Joshua King ile öne geçmişti.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI!

Sarı-Lacivertliler baskılı oyunu sonrasında golü bulsa da karşılaşmanın hakemi golü geçersiz saydı. Enner Valencia, Iliya Zabarnyi ile girdiği ikili mücadelede ayakta kaldı. Ekvadorlu oyuncu, pasını boştaki Joshua King'e çıkardı ve Norveçli oyuncu fileleri havalandırdı.

YAN HAKEM GOLÜ VERDİ!

VAR'ın olmadığı karşılaşmada yan hakem gol nedeniyle orta sahaya doğru koşarken, Massimilianı Irrati ise Valencia'nın Zabarnyi'ye faul yaptığı kararını kulaklığını dinleyerek verdi. Fenerbahçeli oyuncular ise golde faul olmadığı ve Zabarnyi'nin kendini yere attığı gerekçesiyle Irrati'ye itirazda bulundu.

LUCE SAHAYA GİRDİ!

Bu kararın ardından karşılaşmanın hakemine oldukça sinirlenen Dinamo Kiev'in tecrübeli hocası Mircea Lucescu, 'neden kart vermedin' şeklinde isyan ederek sahaya girdi.

"SANA NE OLUYOR LUCESCU"

Karşılaşmayı anlatan tecrübeli spiker Ertem Şener de bu pozisyonun ardından şaşkınlığını gizlemezken, "Lucescu sahanın içerisine kadar girdi, ne için girdi, neden girdi, ne yapıyor, sana ne oluyor Lucescu" sözlerini sarfetti. Şener'in bu sözlerinin ardından tepkiler sosyal medyada daha da alevlendi.

İŞTE O POZİSYON...

Görüntüler EXXEN'den alınmıştır



