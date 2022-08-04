Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Slovacko maçında Jesus'u yıktı! Sinirden kendini yere attı...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine aman vermedi. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada taraftarların yoğun desteği altında oynanırken, Sarı-Lacivertliler'in ilk golü karşılaşmanın 17. dakikasında Emre Mor'un ayağından geldi.

JESUS'U ÇILDIRTTI!

İlk yarıda golün hemen öncesinde de ciddi bir pozisyondan yararlanamayan Enner Valencia karşılaşmanın 40. dakikasında da yaptığı hatayla Portekizli hocayı adeta çılgına çevirdi.

KONTROL EDEMEDİ!

Savunmaya yardıma gelen yeni transferlerden Lincoln Henrique'nin uzaklaştırdığı topta, Fenerbahçe yedek kulübesinin hemen önünde top kontrolünü sağlayamayan Enner Valencia hocası Jorge Jesus'tan adeta fırça yedi. Ekvadorlu futbolcunun topu kontrol edemeyerek rakibe taç atışı kazandırması sonrası sinirlenen Jorge Jesus, önce sinirlenerek oyuncuya sırtını döndü sonrasında ise kendisine doğru dönerek yüksek sesle direktifler verdi.

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Görüntüler EXXEN'den alınmıştır

