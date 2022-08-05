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Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 'evet' dedi! Süper Lig'in en değerlisi geliyor! "Şampiyon yapar"

05.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da gündem transfer... Kadrosunu şu ana kadar yaptığı 6 yeni transferle güçlendiren Sarı-Kırmızılı ekip temaslarına hız kesmeden devam ederken listesine Arsenal'in yıldızı Lucas Torreira'yı almıştı. Bu transferde son durum merak edilirken, İtalyan gazeteci flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a 'evet' dedi! Süper Lig'in en değerlisi geliyor! "Şampiyon yapar"
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray Okan Buruk liderliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö transferlerinde mutlu sona ulaşırken, son taraftarları en çok heyecanlandıran isim Lucas Torreira olmuştu.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" cevabını verdi. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha oyuncusuna yıllık 3.5 milyon euro ödeyecek. Torreira, önümüzdeki günlerde resmi sözleşme için İstanbul'a gelecek. Arsenal ise bu transferden 6-7 milyon euro bonservis kazanacak.

28 MİLYON EURO ÖDENDİ

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Torreira, geçen sezonu Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 35 maçta sahaya çıkarken, takımına 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Arsenal, 26 yaşındaki futbolcuyu 2018 yazında Sampdoria'dan 28 milyon euro ödeyip kadrosuna katmıştı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ!

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Sarı-Kırmızılı ekip bu transferde mutlu sona ulaşırsa, Süper Lig'in en değerli oyuncuna sahip kulüp olacak. Mevcut durumda 18 milyon Euro ile Uğurcan Çakır ligin en değerli ismi olurken Torreira'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. (367.765 Milyon TL)


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transfer arsenal galatasaray
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