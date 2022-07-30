Son dakika spor haberi: Gerrard Pique'den çocuklarına karşılık Shakira'ya 2 şart!

2008 yılından bu yana İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen 35 yaşındaki yıldız futbolcu Gerrard Pique için son zamanlarda işler pek istediği gibi gitmiyor... Uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu bu haberlerle manşetleri süslerken, ikilinin çocukları Sasha ve Milan'ın geleceği belirsizliğini korurken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

PIQUE 2 ŞART KOYDU!

İspanyol TV kanalı Telemundo'ya göre; Ünlü futbolcu çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermek için eski eşi Shakira'ya iki şart koydu...

'BİLETİMİ ALSIN'

İspanyol yıldızın şartlarından ilki, Shakira'nın kendisine, çocukları Sasha ve Milan'ı ziyareti için ABD uçuşlarında birinci sınıf uçak bileti alması.

'PARAMI ÖDESİN'

Oyuncunun ikinci talebi ise Shakira'nın kendisine borçlu olduğu yaklaşık 400 bin dolar tutarını ödemesi.



