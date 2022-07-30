SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'tan rahatsız! Fenerbahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'tan rahatsız! Fenerbahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

30.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalırken, Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmalarda golcü eksiği bir kez daha görülmüştü. Sarı-Lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının ardından gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırırken, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'tan rahatsız! Fenerbahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.

Sarı-Lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde erken havlu atarken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus takımdaki eksikleri görme fırsatı yakaladı. Ukrayna ekibine yaptığı baskıyla zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler son vuruşlarda eksik kalınca aradığı golleri bulamadı ve forvet eksiği bir kez daha gözler önüne serildi.

TEK GOL SZALAI'DEN!

klkk

Uygun pozisyonları değerlendiremeyen ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Kanarya'nın tek golü Macar savunma oyuncusu olan Attila Szalai'den gelmişti. Hal böyleyken, forvet transferi için vites yükselten Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de üzerinde de yoğun mesai harcanıyor.

2 İSME VEDA!

klkll

Alınan bilgiye göre; Teknik Direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Merghim Berisha ile Mbwana Samatta'yı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Bu iki futbolcu kendilerine takım arıyor.

VALENCIA GÖZE GİRDİ!

pğğpğ

Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia'nın elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Ekvadorlu futbolcunun hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi.

SERDAR DURSUN RAHATSIZ!

işi

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise son gelişmelerden oldukça rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarırken, Jesus'un kendisine kadroda yer vermemesinden dolayı oldukça mutsuz...

Yeni transferler ve Valencia'nın arkasında görülen Serdar Dursun'un gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle bazı Bundesliga takımlarının oyuncuya ilgisi bulunuyor.

KARAR VERECEK!

pğlö

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...
Altay Bayındır'ın bu videosu taraftarları tedirgin etti!Altay Bayındır'ın bu videosu taraftarları tedirgin etti!
''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''
Anahtar Kelimeler:
transfer Serdar Dursun ayrılık fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Genç yıldız...

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Genç yıldız...

Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı!

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...

Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aldattığını düşündü! Kafasını kesip 10 kilometre sürükledi

Aldattığını düşündü! Kafasını kesip 10 kilometre sürükledi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.