Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'tan rahatsız! Fenerbahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesi moralleri hayli bozmuş durumda.

Sarı-Lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibine 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'nde erken havlu atarken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus takımdaki eksikleri görme fırsatı yakaladı. Ukrayna ekibine yaptığı baskıyla zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler son vuruşlarda eksik kalınca aradığı golleri bulamadı ve forvet eksiği bir kez daha gözler önüne serildi.

TEK GOL SZALAI'DEN!

Uygun pozisyonları değerlendiremeyen ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Kanarya'nın tek golü Macar savunma oyuncusu olan Attila Szalai'den gelmişti. Hal böyleyken, forvet transferi için vites yükselten Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de üzerinde de yoğun mesai harcanıyor.

2 İSME VEDA!

Alınan bilgiye göre; Teknik Direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Merghim Berisha ile Mbwana Samatta'yı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Bu iki futbolcu kendilerine takım arıyor.

VALENCIA GÖZE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia'nın elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Ekvadorlu futbolcunun hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi.

SERDAR DURSUN RAHATSIZ!

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise son gelişmelerden oldukça rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarırken, Jesus'un kendisine kadroda yer vermemesinden dolayı oldukça mutsuz...

Yeni transferler ve Valencia'nın arkasında görülen Serdar Dursun'un gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle bazı Bundesliga takımlarının oyuncuya ilgisi bulunuyor.

KARAR VERECEK!

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor.



