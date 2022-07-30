SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'un mağlubiyet açıklamasının ardından harekete geçtiler! Menajerlerden Fenerbahçe'ye Zidane önerisi

Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'un mağlubiyet açıklamasının ardından harekete geçtiler! Menajerlerden Fenerbahçe'ye Zidane önerisi

30.07.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 0-0'ın rövanşında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de mağlubiyetin ardından Portekiz'de bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Jorge Jesus, 2 stoperin yanında bir kaleci transfer edilebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu isim için arayışlarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylara menajerler tarafından flaş bir isim önerildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Jorge Jesus'un mağlubiyet açıklamasının ardından harekete geçtiler! Menajerlerden Fenerbahçe'ye Zidane önerisi
Luca Zidane

Luca Zidane

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus geçtiğimiz günlerde bir Portekiz kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli teknik adam konuşmasının bir kısmında Fenerbahçe'nin transfer politikasına dair de konuşurken, "En iyi stoperi kaybetmemize rağmen Dinamo Kiev maçında bazı iyi işaretler aldım. İki tane daha stoper istiyorum. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz." ifadelerini kullanmıştı.

YABANCI KALECİ...

klkj

Jesus'un bu açıklaması sonrası akıllara sarı-lacivertlilerin Ertuğrul (Kasımpaşa) ya da Tarık (Rizespor) gibi alt yapıdan yetişmiş kaleciler değil de yabancı bir kaleci ile anlaşabileceği iddiasını gündeme getirdi.

MENAJERLER HAREKETE GEÇTİ!

jooo

Jesus’un bu açıklaması menajerleri de harekete geçirdi. Dünyanın pek çok yerinden pek çok menajer dikkat çekici isimleri Fenerbahçe’ye önerdi.

LUCA ZIDANE GÜNDEMDE

lu

Bunlardan belki de en ilginci efsane Zinedine Zidane’ın oğlu Luca oldu. Real Madrid alt yapısında yetişen son olarak Rayo Vallecano’da forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi menajeri tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararıJesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı
Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında çıldırtan pozisyon! Karşılaşmadan sonra ortaya çıktı...
Anahtar Kelimeler:
transfer Altay Bayındır fenerbahçe zidane son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Genç yıldız...

Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Genç yıldız...

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...

Fenerbahçe resmen duyurdu! Gustavo Henrique...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Bir gecede hayatı karardı: Uyandığında çığlık attı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.