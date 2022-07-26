SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika spor haberi: Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalar! "Zor bir maç olacak"

Son dakika spor haberi: Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalar! "Zor bir maç olacak"

26.07.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Lucescu “Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor” dedi.

Son dakika spor haberi: Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalar! "Zor bir maç olacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda 0-0 sonuçlanan ilk karşılaşmanın rövanşında Fenerbahçe, yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Oleksandr Karavaev açıklamalarda bulundu.

Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe’nin ciddi bir seyirci desteğini arkasına alacağını belirten Lucescu, "Tabii ki biz bu dönemde çok fazla transfer gerçekleştiremedik, hatta oyuncular kaybettik. Ama Fenerbahçe, birçok oyuncu aldı. Aynı zamanda biz bir hazırlık gerçekleştiremedik çünkü Avrupa'da bir maç oynadıktan sonra buraya gelmemiz gerekti. Ama Fenerbahçe'nin kendi idman tesisleri mevcut ve bu hazırlığı yaptı. Bir taraftan yarın muazzam bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında ama bizi, sadece kadınlar ve çocuklar destekleyecek. Çünkü erkekler şu anda bir savaşta bulunuyor. Tüm bunları düşündüğümüz zaman elbette Fenerbahçe ile bizim içinde bulunduğumuz durum birbirinden farklı ama futbol, tabii ki buna bakmıyorum, futbol sahadaki oyunla neticeleniyor. O yüzden yarın elimizden geldiğince bu müsabakada başarı elde etmek için hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

"FAULLER TABİİ Kİ OLACAK, BU BİRAZ TAKTİK"

lklkll

İlk maçta yaptıkları 30 faulün bir taktik olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Fauller tabii ki olacak. Bu biraz taktik, bunu abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Bir taraftan Fenerbahçe'nin de transferleri ve hazırlığı var. Dolayısıyla dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Tabii ki adil bir oyun oynanması önemli. Önceki müsabakada kontrol... Biz de kontrataklarla sonuca ulaşmaya çalıştık. Nihayetinde sonuca bakmamız gerekecek. Önemli olan adil bir oyun oynanması. Hakemler biraz durumu abartabiliyor, o kadar faul vesaire bir durum yoktu aslında” şeklinde konuştu.

“BİZİM AÇIMIZDAN OLDUKÇA ZOR BİR MAÇ OLACAK”

oooooo

İki takım açısından da ön elemeler noktasında en zor maça çıkıldığına vurgu yapan Mircea Lucescu, "Bizim açımızdan oldukça zor bir maç olacak. Çünkü koşulları düşündüğünüz zaman, aslında Ukraynalı futbolcularla oynamanın yanı sıra akademiden gelen futbolcularla da bir başarı elde etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe ise diğer taraftan oldukça iyi transferler yaptı. Türkiye ligine yönelik de transfer yaptılar. Baktığımız zaman çok iyi dripling yapabilen, pas yapabilen futbolculara sahip. Fenerbahçe'nin oldukça yetenekli futbolcuları var. En nihayetinde iyi bir müsabakanın planlandığını ve Fenerbahçe'nin maçı domine etmeye çalışacağını biliyoruz. Ama bizim de umudumuz, maçın müsabaka sırasında dengeye oturması ve en sonunda kazanan taraf olmamız" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN FUTBOL HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

kkko

Mircea Lucescu, geçmişte Türkiye'de yaşadığı başarıların hatırlatılması üzerine ise "Tabii benim futbol deneyimim ve hocalık geçmişime bakarsanız, burada hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta en önemli deneyimleri kazandığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla Türkiye'nin futbol hayatımda çok önemli bir yeri var. Bunu hem Galatasaray hem Beşiktaş hem milli takım için söyleyebilirim. Buradaki taraftarlara çok saygı duyuyorum, onları takdir ediyorum. İstanbul'a ne zaman gelirsem geleyim iyi hissediyorum. Sokaklar, dükkanlar nereye gitsem Türkiye benim için her zaman güzel bir ülke" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Dinamo Kievli futbolcu Oleksandr Karavaev ise ilk maçla ilgili, "Baktığınız zaman bence sonuç iyi" dedi. Karavaev ayrıca, İstanbul'da çok iyi bir takım ve taraftara karşı oynayacaklarını ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç açıklama "F.Bahçe sahaya 12 kişi çıkacak"İlginç açıklama "F.Bahçe sahaya 12 kişi çıkacak"
"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!"Ne messi ne Neymar" Kerem'den jeneriklik gol!
Real Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndüReal Madrid-Barcelona maçında saha savaş alanına döndü
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lucescu son dakika spor haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"

Çocukluk arkadaşlarının buluşması kanlı bitti! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!

G.Saray yıldız ismin vizesini çıkarmayı unuttu!

İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti!

İlk 11'e yazılmıştı, maça çıkmayı reddetti!

İlginç açıklama "F.Bahçe sahaya 12 kişi çıkacak"

İlginç açıklama "F.Bahçe sahaya 12 kişi çıkacak"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Fantezi başını yaktı! Balkondan arabanın üzerine düştü

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.