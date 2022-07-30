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Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed ilk günden hocasıyla ters düştü!

30.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna kattığı takviyelerin yanı sıra, bazı isimlerle de vedalaşıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, bu isimlerden biri olan Mostafa Mohamed Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderilirken, golcü oyuncunun gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında oldukça dikkat çeken bir an yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed ilk günden hocasıyla ters düştü!

Galatasaray'ın, Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed geçtiğimiz günlerde yeni hocası Antoine Komboure ile basının karşısına çıktı. Basının karşısında ilk röportajını veren 24 yaşındaki oyuncu ilk izlenimlerini aktarırken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"KULÜBÜN TARİHİNİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

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Kendisine yöneltilen 'Nantes'e gelme fikrine nasıl ikna oldunuz' sorusuna Mohamed, "Öncelikle beni arayan ve gelmem için cesaretlendiren antrenörümüze teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün tarihinin bir parçası olmak istiyorum ve mücadeleyi üstlenip kazanmak istiyorum. Fiziksel olarak güçlüyüm, hızlı gidiyorum ve sahada çok iyi görüyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN SAYGILI BİR İNSANIM"

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Kulüpteki ilk izlenimlerine dair ise Mostafa Mohamed "Hepsi bana çok iyi davrandı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ben saygılı bir insanım. Gelmeden önce koçtan bir telefon aldım, her şey yolunda." dedi.

O SORUYA BEKLENMEDİK YANIT!

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Gazetecilerin kendisine yönelttiği 'Fiziksel olarak neredesiniz' sorusunun ardından ise ilginç bir diyalog yaşandı. Bu sorunun üzerine Mostafa Mohamed, "4 Temmuz'da hazırlıklara başladık ve buraya gelmeden önce Galatasaray ile iki maç yapmıştım. Ben hazırım" ifadelerini kullanırken, Nantes'in hocası Antoine Kombouare bu duruma katılmadı. Komboura Mohamed'in ardından mikrofonu alarak kendisi için "Diğer oyunculara göre biraz geride ama ilerleme aşamasında." ifadelerini kullandı.

"NASIL UYUM SAĞLAYACAK?"

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Tecrübeli çalıştırıcı Antoine Kombouare Mostafa Mohamed için "Onun bizimle olması çok güzel bir şey. Nasıl uyum sağlayacak? Takım arkadaşları onu nasıl entegre edecek? Önemli olan onun mutlu olması, sahada eğleniyor olması. Fiziksel olarak çalışmasını ve takım arkadaşlarıyla ilişki kurmaya başlamasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

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