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Son dakika spor haberi: Okan Buruk bir bir açıkladı! Transfer, Diagne, Morutan...

17.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları yeni hoca Okan Buruk ile hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekip yaptığı üçüncü hazırlık mücadelesinde karşılaştığı Sigma Olomouc'u 2-0 ile geçerek moral depoladı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk yapılacak yeni hamleleri duyururken, transfere dair de ipuçları verdi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Okan Buruk bir bir açıkladı! Transfer, Diagne, Morutan...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da düzenlenen kamp ile sürdüren Galatasaray, hız kesmiyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerin yanında temaslarını da sürdüren Sarı-Kırmızılılar düzenlenen üçüncü hazırlık karşılaşmasında Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken galibiyeti getiren goller, Yunus Akgün ve Gomis'in ayağından geldi. Rakibini 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

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"İşimiz kolay değil" diyen Okan Buruk "35 oyuncuyla beraberiz. Hepsini oynatmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için gayret ediyoruz. Bugün kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

OLIVEIRA SÖZLERİ

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Yeni transferlerden Sergio Oliviera'ya dair konuşan Buruk "Sergio Oliveira geçen hafta aramıza katıldı. Uzun bir ara vermesine rağmen kendisini hazır tutmuş. O da oynamak istiyordu. Takıma alışacak, oyuncularımız birbirine ulaşacak. İnşallah bundan sonraki transferlerle de daha iyi takım olacağız." dedi.

"YUNUS'A ÇOK GÜVENİYORUZ"

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Sigma Olomouc karşısında takımının ilk golünü kaydeden Yunus Akgün'e de parantez açan başarılı hoca "Yunus Akgün'e çok güveniyoruz. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor. Altyapıdan birçok oyuncu da oynattık. Umarım Yunus da aynı şekilde performansına devam edecek." şeklinde konuştu.

DIAGNE, AYRILIK...

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Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'e transfer olan Senegalli golcü için ise "Diagne kendini ispat etmiş, geçmişte gol krallığı yaşamış bir oyuncu. Bizimle birlikte iyi niyetle çalıştı. Biz de onu en iyi hale getirmeye çalıştık. Elimizde Gomis ve Mostafa var. Onun için en iyisi gidip oynamasıydı." ifadelerini kullandı.

"MORUTAN DAHA GÜÇLÜ DÖNER"

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Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'a dair de konuşan Buruk, "Morutan'ın süre alabileceği bir yerde oynayınca bize daha güçlü dönebileceğini düşünüyoruz. En büyük eksiği, maç oynamak." şeklinde konuştu.

TRANSFER...

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Taraftarın en çok merak ettiği konuya da değinen genç çalıştırıcı "Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak." dedi.


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